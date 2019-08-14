28.8 % تراجعا في صافي أرباح راية لمراكز الاتصالات خلال 6 أشهر

كتب- محمد علاء الدين:

انخفض صافي أرباح شركة راية لمراكز الاتصالات بنسبة 28.8% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم الأربعاء بلغ صافي ربح الشركة 64.29 مليون جنيه في النصف الأول من 2019 مقابل 90.28 مليون جنيه في نفس الفترة من 2018.

كذلك تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 1.5% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب تقرير مجلس الإدارة فقد بلغت إيرادات الشركة نحو 427.4 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 433.8 مليون جنيه في نفس الفترة من 2018.

وقال التقرير بلغ متوسط عدد العمالة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 6.5 ألف عامل مقابل 5.7 ألف عامل للفترة المقارنة من 2018، وبلغ متوسط دخل العامل في العام الجاري 5.89 ألف جنيه مقابل 5.29 ألف جنيه في الفترة المقارنة من 2018.

وتأسست شركة راية لمراكز الاتصالات في عام 2001، وهي واحدة من الشركات التابعة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، وتتبع شركة راية لمراكز الاتصالات 4 شركات اخرى هي " مركز تكنولوجيا المعلومات سي ثري - راية لإدارة مباني مراكز الاتصالات - راية كونتكت سنتر جالف - راية كونتكت سنتر أوروبا".