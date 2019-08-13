أسعار النقط تواصل الارتفاع مدفوعة بأنباء زيادة تخفيضات الإنتاج من أوبك

القاهرة - وكالات:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في الوقت الذي بدت فيه توقعات بتعزيز منتجين كبار لتخفيضات الإنتاج إثر استمرار المخاوف بشأن الطلب العالمي وارتفاع الإنتاج الأمريكي.

وقالت وكالة رويترز إنه بحلول الساعة 1032 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.14% مقارنة مع التسوية السابقة إلى 58.65 دولار للبرميل. كان خام القياس العالمي خسر ما يزيد عن 20% منذ بلغ أعلى مستوياته منذ بداية العام الجاري في أبريل.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55.02 دولار للبرميل مرتفعة تسعة سنتات أو 0.1%.

وقالت السعودية، أكبر منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأسبوع الماضي إنها تعتزم إبقاء صادراتها من الخام أدنى من سبعة ملايين برميل يوميا في أغسطس وسبتمبر للمساعدة في تصريف مخزونات النفط العالمية.

وتمنح خطة المملكة لطرح شركتها الوطنية للنفط أرامكو السعودية فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في العالم دافعا آخر للسعودية لتعزيز الأسعار.

وقالت جيه.بي.سي إنرجي للاستشارات ومقرها فيينا ”مع التقارير التي تذكر أن أرامكو السعودية تتطلع لطرح عام أولي مرة أخرى، هناك بعض التأييد لفكرة أن السعودية مهتمة كثيرا بأن تكون أسعار النفط قوية ومن ثم فإنها ستخفض إنتاجها“.

واتفقت أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ الأول من يناير الماضي.

ويضغط تنامي حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للطاقة في العالم، بقوة على أسعار النفط في الأشهر الأخيرة.

كما ما زالت زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي تثبط جهود الحد من تخمة المعروض العالمي وتؤثر سلبا على الأسعار.