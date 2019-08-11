بنك الإسكندرية يعقد مزادا لبيع مول "صن سيتي شيراتون" في 20 أغسطس

القاهرة- مصراوي:

أعلن بنك الإسكندرية، عن عقد مزاد علني إجباري، يوم 20 أغسطس، لبيع مول صن سيتي شيراتون، المملوك لشركة إتش إن إس جروب، بعد حكم محكمة القاهرة الاقتصادية ببيع المول لصالح البنك مقابل المديونية المستحقة على الشركة.

وذكر الإعلان أن القيمة الأساسية للمول تبلغ نحو 4.15 مليار جنيه، وقيمة تأمين دخول المزاد 41.5 مليون جنيه.

ويقع صن سيتي مول في منطقة شيراتون القريبة من مطار القاهرة، ويضم عددا كبيرا من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى سينمات وملاهي للأطفال.

ويقام المزاد لبيع كامل أراضي المول المقام على مساحة 27.904 ألف متر مربع، والذي يتكون من 9 أدوار ومن المقرر أن يقام المزاد صباح يوم 20 أغسطس بمقر محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينة المعراج على الطريق الدائري.