بعد طول انتظار.. الصناعة تصدر قرارا بالأعضاء المعينين في الغرف التجارية

كتبت- منار الرخ:

أصدرت وزراة التجارة والصناعة، اليوم الخميس، قرارا بأسماء الأعضاء المعينيين بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إدارت الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية للدورة 2019 – 2023.

وكان أعضاء الغرف التجارية، ينتظرون هذا القرار، منذ إعلان نتائج انتخابات الغرف التجارية التي أجريت في يونيو الماضي.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بإعلان أسماء الأعضاء المعينيين بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إدرارت الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية للدورة 2019 – 2023 ، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة أربع سنوات .

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على تفعيل دور الاتحاد العام للغرف التجارية خلال المرحلة المقبلة وضخ دماء جديدة تسهم في استكمال مسيرة التطوير داخل الاتحاد ليتواكب مع المتغيرات على الساحتين الداخلية والخارجية.