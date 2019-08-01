المصرف المتحد يبدأ إصدار بطاقة "ميزة وطنية" للعملاء

كتبت- منال المصري:

قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنك قرر إطلاق كارت "ميزة وطنية" وهو المدفوع مقدما، وكارت "ميزة" للخصم المباشر "الدبت"، بداية من اليوم الخميس أمام العملاء، بهدف دعم رؤية المجلس القومي للمدفوعات، والبنك المركزي في الحد من الكاش، وميكنة المدفوعات.

وأضاف القاضي، لمصراوي، أن البنك أدرج خاصية جديدة على كارت ميزة تشمل تمكين العميل حامل البطاقة من تفعيل الرقم السري من على ماكينات الصراف الآلي مباشرة بدلا من إرسال الرقم السري مكتوبا للعميل، وهو ما يساهم في سرعة تفعيل الكارت.

وذكر أن البنك أصدر 30 ألف محفظة من المحفظة الذكية "الموبايل ويلد" منذ بدأ البنك إطلاقها من أبريل الماضي وحتى الآن، بهدف إتاحة الخدمة للعملاء لتسديد الخدمات والمنتجات إلكترونيا.

وأكد القاضي، أن البنك بدأ في إطلاق حملة ترويجية في قرى الصعيد والساحل الشمالي، لفتح حسابات توفير جديدة للعملاء دون مصاريف إدارية، أو حد أدنى لفتح الحساب، وكذلك إصدار محافظ ذكية دعما لرؤية البنك المركزي للشمول المالي، وجذب عملاء جدد بالجهاز المصرفي، مما يساعد في نشر الثقافة المصرفية.

وكان البنك المركزي أرسل تعليمات مكتوبة للبنوك في شهر مارس الماضي بفتح حسابات توفير للعملاء الجدد مجانًا دون مصاريف إدارية، وإصدار محافظ إلكترونية على مدار العام، من خلال عدة فعاليات لتحفيز أكبر عدد من فئات المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفي الرسمي.

وتشمل قائمة الفعاليات التي حددها المركزي أمام البنوك للانتشار خارج الفروع، للتفاعل مع المواطنين عبر فعالية الاحتفال بيوم المرأة، واليوم العربي للشمول المالي بداية من 10 مارس حتى 28 أبريل المقبل.

وكذلك تتفاعل البنوك مع الجمهور للاحتفال بالشباب من يوم 1 أغسطس إلى 15 أغسطس، كما تحتفل البنوك بيوم الادخار من 15 أكتوبر إلى 31 أكتوبر المقبل.

وأكد المركزي على البنوك في خطابه بضرورة رعايتهم للتثقيف المالي لجميع الفئات المختلفة، والاهتمام بالتغطيات الإعلامية، وإرسال رسائل نصية للعملاء لتحفيزهم على فتح حسابات توفير، بحسب المصادر.