الحكومة تبحث مع رؤساء المجالس التصديرية آلية تنفيذ برنامج رد الأعباء

كتبت- دينا خالد:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، إن رئيس مجلس الوزراء سيجتمع مع رؤساء المجالس التصديرية قريبا لإقرار الآلية التنفيذية لبرنامج رد الأعباء الجديد.

ويجرى حاليا وضع اللمسات النهائية للآلية التنفيذية لبرنامج رد الأعباء الجديد، بحسب بيان الوزارة.

وكان مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وافق على البرنامج الجديد والذي من المقرر بدء تنفيذه من العام المالي 2019-2020.

والتقىلا مسؤولو الوزارة، مع رؤساء المجالس التصديرية، لاستعراض أهم ملامح البرنامج الجديد لرد الأعباء والآلية التنفيذية التي سيتم إقرارها لبدء عملية تنفيذ البرنامج الجديد، بحسب بيان اليوم.

وحضر الاجتماع حسام فريد، مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، وخالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات.

وقالت الوزارة، إن الاجتماع استعرض أيضا آخر التطورات المتعلقة بملف تسوية مستحقات الشركات المصدرة من خلال إجراء مقاصة مع عدد من الوزارات وعلى رأسها وزارة المالية.

وقال مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للصناعات النسيجية، إلى أهمية تنفيذ عمليات المقاصة مع الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية وليس مع وزارة المالية فقط.

وأكد المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للسلع الهندسية، أهمية إتاحة موازنة مساندة المعارض الخارجية دفعة واحدة لتحقيق الاستفادة الكاملة منها ، خاصة وأن التعاقد على المعارض الخارجية يحتاج إلى وقت طويل.

وأشار خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إلى أهمية الانتهاء من اللائحة التنفيذية لبرنامج رد أعباء الصادرات الجديد حتى يمكن للشركات بدء التقدم والإستفادة من البرنامج.

وطالب ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، بالحفاظ على ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية في ملف رد الأعباء.