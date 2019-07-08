أسعار الدولار تتراجع في بنكي البركة وكريدي أجريكول مع نهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي كريدي أجريكول والبركة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

كما هبط سعر صرف العملة الأمريكية قرشا واحد في بنك البركة إلى 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الإسكندرية، والتجاري الدولي عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك قناة السويس، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع.