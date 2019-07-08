أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودًا بـ 935 مليون دولار بالربع الثاني من العام

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون اليوم الاثنين إنها أضافت عقودًا جديدة بقيمة 935 مليون دولار إلى قيمة مشروعات لها تحت التنفيذ خلال الربع الثاني من عام 2019.

وبحسب بيان أرسلته الشركة للبورصة اليوم فإن مشاريعها في مصر تمثل 50% من إجمالي قيمة العقود الجديدة، حيث عززت المجموعة من مكانتها في تنمية قطاع البنية التحتية في مصر.

وتشمل أهم المشروعات الجديدة لأوراسكوم في مصر، إنشاء أكبر محطة لمعالجة المياه في مصر والعديد من المشروعات الجديدة في قطاع الطرق، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن إجمالي قيمة العقود الجديدة خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 1.4 مليار دولار، وتمثل قيمة العقود الجديدة زيادة نسبتها 40% خلال الربع الأول مقارنة بالعام الماضي، و42% خلال النصف الأول مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وبحسب البيان فإن مشروعات الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية، سجلت نسبة 50% المتبقية من إجمالي العقود الجديدة.

وتعد العقود الجديدة التي أضافتها الشركة أعلى قيمة عقود يتم تحقيقها منذ الربع الثالث من عام 2016.

وقال البيان إن الشركة أضافت مشروعات جديدة في قطاعاتها الرئيسية التي تشمل المباني التجارية والصناعات الخفيفة، كما وقعت على عقود جديدة في قطاع مراكز البيانات.

وبلغت قيمة المشروعات التي تحت التنفيذ المجمعة، 4.6 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 4.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2018.

تعمل شركة أوراسكوم كونشتراكشون، في قطاع الإنشاءات والأعمال الهندسية، وتركز على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا.