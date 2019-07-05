الزيني مطالبا بمراقبة السوق: زيادة تكلفة النقل لن ترفع أسعار السلع

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة للنقل الثقيل باتحاد الغرف التجاربة، لمصراوي، إن أسعار النقل سترتفع مع زيادة أسعار الوقود بنحو 10 و20 جنيها للطن، بحسب المسافة، لكن هذه الزيادة لن تنعكس على أسعار السلع.

وأعلنت وزارة البترول، أن مجلس الوزراء، أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة 5 يوليو، بنسب تتراوح بين 16% و30%.

وأوضح الزيني: "لما نقسم 20 جنيه على الطن اللي هو ألف كيلو هيكون نصيب الكيلو قروش بسيطة غير مؤثرة في السعر".

وأشار الزيني، إلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر على السعر ولا تسمح بزيادته كحالة الركود التي يعيشها السوق وتراجع الطلب، وزيادة المعروض وانخفاض سعر الدولار.

وطالب الزيني الحكومة، بمراقبة الأسعار حتى لا يستغل بعض التجار ارتفاع أسعار الوقود لزيادة سعر المنتجات بنسب كبيرة.

ورفعة الحكومة أسعار المواد البترولية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.|



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