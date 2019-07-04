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    الدولار يخسر 121 قرشا أمام الجنيه في نصف عام (إنفوجرافيك)

    04:47 م الخميس 04 يوليو 2019
    الدولار يخسر 121 قرشا أمام الجنيه في نصف عام (إنفوجرافيك)

    الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    تصميم- مايكل عادل:

    شهد النصف الأول من العام الجاري تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك بنحو 121 قرشا، بنسبة 6.7%، حيث وصل متوسط السعر بنهاية يونيو الماضي إلى 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

    وسجل شهر يونيو أقل تراجع لسعر العملة الأمريكية أمام الجنيه في البنوك خلال الستة أشهر الماضية، حيث انخفض فيه سعر الدولار 8 قروش فقط، بينما كان مايو الأكثر انخفاضا بين الشهور الست بقيمة 39 قرشا.

    ويرصد مصراوي خلال الإنفوجرافيك التالي تطور متوسط أسعار بيع الدولار بالبنوك خلال النصف الأول من عام 2019، وفقا لبيانات البنك المركزي.

    https://www.masrawy.com/files//Downloads/775558.jpg

    الدولار أسعار الدولار البنك المركزي

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