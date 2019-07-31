"تقديمها في البنوك".. التضامن تعلن مواعيد صرف معاشات أغسطس

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء إنها ستبدأ صرف معاشات شهر أغسطس اعتبارًا من غد الخميس لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وماكينات الصرف الآلي.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي، سيبدأ من يوم الاثنين المقبل الموافق ٥ أغسطس.

وقال البيان إنه تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح يوم الاثنين المقبل بدلًا من يوم 10 أغسطس لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وبحسب الوزارة فإن تقديم صرف المعاشات يأتي حرصا على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم والحفاظ على الاستقرار المعيشي لهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.