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    ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار السمك بسوق الجملة اليوم

    11:07 ص الأربعاء 31 يوليو 2019
    ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار السمك بسوق الجملة اليوم

    سمك

    كتبت- دينا خالد:

    ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور، ليتراوح بين 32 و36 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري، جنيهين، ليتراوح بين 49 و55 جنيها.

    وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و1980 جنيها.

    واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي، اليوم، بين 55 و65 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

    أسعار السمك سمك البلطي سوق العبور

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