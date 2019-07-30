محمد متولي رئيسا تنفيذيا لشركة إن آي كابيتال القابضة

كتب- مصطفى عيد:

أعلن مجلس إدارة شركة إن آي كابيتال القابضة، الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي، اختيار محمد كمال متولي رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة، بحسب بيان للشركة اليوم الثلاثاء.



وقال محمود منتصر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي ورئيس مجلس إدارة شركة إن آي كابيتال القابضة "نحن سعداء بانضمام محمد متولي لشركة إن آي كابيتال القابضة بما لديه من خبرة محلية ودولية في مجال الطروحات والاستشارات المالية، ونتمنى له التوفيق في قيادة الشركة في المرحلة القادمة".

وقال محمد متولي "اتشرف بتولي مهام منصبي الجديد في مرحلة تعد الأهم في نشاط الطروحات والاستحواذات في السوق المصري الذي يشهد طفرة مدعومة بالبوادر الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأتوقع أن تتبوأ شركة إن آي كابيتال المكانة اللائقة بها في هذا السوق الواعد خلال المرحلة القادمة".

وشغل محمد متولي منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار منذ عام 2012، وقبل عمله في مصر تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة سراج للتمويل العقاري بأبو ظبي، والرئيس الإقليمي لقطاع الاستثمارات المصرفية بكل من بنك إتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد في دبي، وميريل لينش في لندن، وسالمون برازرز في لندن ونيويورك.

وقالت الشركة إن محمد متولي له خبرة ممتدة في المؤسسات الدولية والمحلية في مجال الاستشارات المالية الخاصة بالاستحواذ والاندماج والتمويل عن طريق الأسهم و السندات والتمويل المصرفي.



وبدأ محمد متولي العمل في القطاع المالي في نيويورك كباحث لقطاع أسهم شركات العقارات ببنك سالمون برازرز.



وحصل محمد متولي على ماجستير إدارة أعمال من جامعة كولومبيا في نيويورك، والتي نال فيها زمالة الاستحقاق. كما أنه حاصل على العديد من الدورات التدريبية المتخصصة من جامعة إنسياد بفرنسا، ولندن بيزنس سكول في إنجلترا.