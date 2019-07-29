تعيين محمد عبد الوهاب قائما بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان اليوم الاثنين، صدور قرار من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1790 لسنة 2019، بتعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقالت الوزارة إن تكليف عبد الوهاب يأتي خلفا لمحسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد انتهاء مدته اليوم الاثنين.

وقدمت الوزارة، الشكر والتقدير لمحسن عادل، علي جهوده خلال فترة توليه الرئاسة التنفيذية للهيئة.

وذكرت الوزارة أنه في ضوء الإصلاحات الهيكلية والإدارية والتي تزامنت مع الإصلاح الشامل لمناخ الاستثمار تم تصعيد عدد من القيادات الشابة لتولي المناصب القيادية بالهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية وهم قادرون على إدارتها مستقبلا، مشيرة إلى أن عناصر الكفاءة والقدرة على الإنجاز وإتقان العمل هي المحددات الرئيسية للتصعيد.

وأكدت الوزارة على قدرة الشباب بالهيئة في مواصلة العمل الجاد واستمرار طريق الإصلاح.

وشغل المستشار محمد عبد الوهاب منصب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ أغسطس 2017، وسبق أن عمِل مستشاراً قانونياً لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ عام 2015.

وشارك عبد الوهاب في تعديل عدد من التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر، في مقدمتها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

كما شارك في مراجعة العديد من الاتفاقيات الدولية، وتطوير منظومة تأسيس وتعديل الشركات بمركز خدمات المستثمرين، وأشرف على قطاع خدمات الاستثمار، والمناطق الاستثمارية، والأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

ومحمد عبد الوهاب حاصل على ماجستير في القانون الدولي، ودبلومة في إدارة العدالة من هولندا، ومثل مصر في لجنة "اليونسترال" التابعة للأمم المتحدة، وهو عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ عام 2018.