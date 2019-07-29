وزيرة التخطيط: لولا برامج الحماية الاجتماعية لارتفع الفقر لمعدلات أكبر

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة، إنه لولا برامج الحماية الاجتماعية التي نفذتها الدولة المصرية، في الفترة الماضية، لكانت نسبة الفقر ارتفعت إلى معدلات أكبر بكثير.

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر إعلان نتائج البحث والدخل والإنفاق، اليوم الاثنين، أن "مصر مرت بفترة استثنائية وأن برامج الحماية الاجتماعية ساهمت في الحد من ارتفاع نسبة الفقر".

وأعلن جهاز التعبئة والإحصاء اليوم، عن ارتفاع نسبة الفقر في مصر إلى 32.5% في عام 2017-2018 مقابل 27.8 في عام 2015.

وأضافت الوزيرة أنه "لأول مرة انخفضت نسبة الفقر في ريف الوجه القبلي، بغض النظر عن ارتفاع نسبة العامة".

وأضافت أن 86٪‏ من الأموال التي وجهت لبرامج تكافل وكرامة للدعم النقدي كانت للمحافظات الثلاث الأفقر في الصعيد.