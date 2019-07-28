أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع لليوم الثاني على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد، جنيها واحدا، مقارنة بمستوياتها أمس السبت.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 656 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 657 جنيها أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 562 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 750 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5248 جنيها.

واليوم هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية.

وكانت أسعار الذهب في مصر شهدت أمس تراجعا طفيفا بقيمة جنيه واحد للجرام الواحد، حيث انخفض جرام الذهب عيار 21 من 658 جنيها إلى 657 جنيها.