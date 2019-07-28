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    الاستثمار توقع اتفاقية بـ 10 ملايين جنيه مع بنك التنمية الأفريقي لدعم رواد الأعمال

    11:09 ص الأحد 28 يوليو 2019
    الاستثمار توقع اتفاقية بـ 10 ملايين جنيه مع بنك التنمية الأفريقي لدعم رواد الأعمال

    خلال توقيع الاتفاقية بين وزارة الاستثمار وبنك التن

    كتبت- منال المصري:

    وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، على اتفاقية بنك التنمية الأفريقي بقيمة 10 ملايين جنيه، بهدف دعم البنك لمشروعات ريادة الأعمال في مصر.

    ووقع الاتفاقية عن بنك التنمية الأفريقي مالين بلومبرج، مديرة البنك في مصر، وذلك خلال مؤتمر لوزارة الاستثمار لعرض إنجازات مبادرة "فكرتك شركتك" في مجال ريادة الأعمال.

    وحضر التوقيع شهاب مرزبان رئيس شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، وعدد من شباب "فكرتك شركتك"، ورواد الأعمال.

    وزارة الاستثمار بنك التنمية الأفريقي رواد الأعمال مصر

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