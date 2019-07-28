الاستثمار توقع اتفاقية بـ 10 ملايين جنيه مع بنك التنمية الأفريقي لدعم رواد الأعمال

كتبت- منال المصري:



وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، على اتفاقية بنك التنمية الأفريقي بقيمة 10 ملايين جنيه، بهدف دعم البنك لمشروعات ريادة الأعمال في مصر.

ووقع الاتفاقية عن بنك التنمية الأفريقي مالين بلومبرج، مديرة البنك في مصر، وذلك خلال مؤتمر لوزارة الاستثمار لعرض إنجازات مبادرة "فكرتك شركتك" في مجال ريادة الأعمال.

وحضر التوقيع شهاب مرزبان رئيس شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، وعدد من شباب "فكرتك شركتك"، ورواد الأعمال.