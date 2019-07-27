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    سمك البلطي يتراجع والبوري يرتفع في سوق الجملة اليوم

    12:19 م السبت 27 يوليه 2019
    سمك البلطي يتراجع والبوري يرتفع في سوق الجملة اليوم

    أسعار السمك

    كتبت- دينا خالد:

    تراجع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، جنيهين ليتراوح اليوم بين 31 و 35 جنيهًا بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    وارتفع سعر كيلو السمك البوري، 10 جنيهات ليتراوح بين 45 و55 جنيهًا بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    وتراجع كيلو السمك المكرونة السويسي، 5 جنيهات ليتراوح بين 50 و65 جنيهًا، واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

    واستقر سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و150 جنيها، واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و190 جنيها.

    أسعار السمك السمك البلطي سوق الجملة

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