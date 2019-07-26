تراجع سعر طن الدقيق ألف جنيه بسبب انخفاض القمح عالميا

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدقيق، بنحو ألف جنيه للطن، بسبب انخفاض أسعار القمح عالميا وتراجع سعر صرف الدولار، خلال الشهور الماضية، بحسب ما قاله تجار لمصراوي.

وقال عبد الرحمن المرشدي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وصاحب "شركة المرشدي- مطاحن 72"، لمصراوي إن أسعار الدقيق تراجعت بنحو ألف جنيه ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه، خلال الشهور الماضية.

وأرجع عمرو الحيني، رئيس مطاحن 72 بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، تراجع الأسعار إلى تراجع أسعار الدقيق عالميا بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار.

وتوقع المرشدي، مزيدا من التراجع في أسعار الدقيق ولكن ليست بنفس القدر الحالى من التراجع.