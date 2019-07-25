أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية التعاملات

القاهرة- مصراوي:

هبط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك عاملة في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياته في الصباح، بينما استقر السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، وقناة السويس إلى 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك التعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول إلى 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك البركة قرشا إلى 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.