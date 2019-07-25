  • عاجل:بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات وزارة الداخلية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية التعاملات

    05:03 م الخميس 25 يوليه 2019
    أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في 9 بنوك مع نهاية التعاملات

    اسعار الدولار

    القاهرة- مصراوي:

    هبط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك عاملة في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياته في الصباح، بينما استقر السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

    وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، وقناة السويس إلى 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

    كما انخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

    وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك التعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول إلى 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

    وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك البركة قرشا إلى 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار أسعار العملات

    الخبر التالى:

    رئيس شعبة الغلال: 15% تراجعا بأسعار الفول بسبب الدولار وزيادة المعروض
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان