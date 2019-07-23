30 جنيها للكيلو.. شعبة الخضروات تكشف سبب ارتفاع أسعار الفاصوليا

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الفاصوليا الخضراء ارتفعت خلال الأيام الماضية، لتصل إلى نحو 30 جنيهًا بالأسواق.

وزاد سعر كيلو الفاصوليا في سوق الجملة، ليصل إلى ما بين 15 و25 جنيها اليوم في سوق العبور مقابل 9 جنيهات و13 جنيها للكيلو الواحد قبل أسبوع.

وأوضح النجيب، أن زيادة سعر الفاصوليا، سببها قلة المعروض بالأسواق، حيث يشهد شهر يوليو من كل عام تراجعا في حجم المعروض وهو ما يرفع الأسعار، لكن هذه الزيادة لا تستمر كثيرا.

"تعود الأسعار إلى مستواه مجددا بعد شهر، أي الشهر المقبل مع زيادة المعروض في الأسواق مع طرح المحصول الجديد" بحسب النجيب.