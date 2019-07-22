البورصة توافق على قيد أسهم "فوري" برأسمال 354 مليون جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، على قيد أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية برأسمال مصدر قدره 353.7 مليون جنيه، موزعة على 707.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 50 قرشا للسهم، بحسب بيان للبورصة اليوم الاثنين.

وقالت البورصة، في بيانها، إن قرار القيد يأتي طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 في 22 يناير 2014، والإجراءات التنفيذية لها، وتعديلاتهما وعلى الأخص المادة (1) مكرر منها.

وأضافت أن اللجنة قررت عدم التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة من تاريخ التسجيل وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.

وقررت البورصة إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 29 يوينو ( أي بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغة خمسة أيام عمل)، علما بأن فترة انتهاء الإعلان يوم الأحد المقبل، وذلك تنفيذا للبند الثاني من المادة السادسة من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية.

وقالت البورصة إن القيد سيعتبر كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة، واستيفاء البنود الأول والثاني والثالث من المادة السابعة من قواعد القيد ما لم يتم مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها.

وأكدت البورصة في بيانها ضرورة التزام الشركة بموافاة البورصة بكتاب شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي، الذى يفيد احتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لا تقل عن 51% من الأسهم المملوكة لهم في رأسمال الشركة حال توافرها.

وأضافت أنه إذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته أقل من 25% من أسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة الـ 25% من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة، على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأسمال الشركة بذات الفترة وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.

وكانت المجموعة المالية هيرميس قالت في بيان أمس، إن فوري، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، تعتزم طرح 36% من رأسمالها للإدراج في البورصة المصرية.

وبحسب هيرميس التي تتولى ترويج العملية وتعهد التغطية والتنسيق، يشمل الإدراج طرحا خاصا للمستثمرين من المؤسسات خارج الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان، وطرحا عاما للمستثمرين الأفراد في مصر، وكلا الطرحين سيكون بذات السعر.

وكان العضو المنتدب لفوري، قال لوكالة رويترز في وقت سابق من الشهر الحالي، إن الشركة بدأت التحضير للطرح بالبورصة المصرية على أن تجري العملية خلال 2019 أو أوائل 2020.

وشركة فوري مملوكة لنحو خمسة صناديق استثمار محلية وأجنبية وعربية. تأسست الشركة في 2008 وتعمل أيضا في مجال تكنولوجيا البنوك وتقدم خدمات مالية للأفراد والشركات.

وتستحوذ الإدارة والموظفون على نحو ثمانية بالمئة من أسهم الشركة.

وكان آخر طرح لشركة خاصة في البورصة المصرية هو طرح ثروة كابيتال المتخصصة في حلول التمويل في أكتوبر الماضي.