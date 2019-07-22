زيادة الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
القاهرة – مصراوي:
ارتفعت أسعار الطماطم خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق العبور، مقارنة بأسعار أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و 3.75 جنيه بزيادة 25 قرشا عن أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.
يرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البصل بين 2 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 5 و8 جنيهات.
الفاصوليا بين 15 و 25 جنيها، بزيادة 6 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.
البامية بين 11 و17 جنيها.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 6 و 24 جنيها.
عنب بناتي أصفر 4 و6 جنيهات.
عنب بناتي أحمر 4 و8 جنيهات.
بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.
خوخ بلدي عريشي بين 4 و7 جنيهات.
مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.
مانجو عويس 15 و25 جنيها.
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