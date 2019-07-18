وفد مصري يزور موقع إنشاء مركز لوجستي مشترك بالأردن 28 يوليو الجاري

كتبت- منار الرخ:

اتفق أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، مع نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن، على تنظيم زيارة يوم 28 يوليو الجاري لوفد متخصص لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء المركز اللوجستي المصري الأردني الذي سيتم إنشاؤه في منطقة المفرق بالأردن، بحسب بيان من اتحاد الغرف اليوم الخميس.

وقال أحمد الوكيل إن هذا المشروع يأتى كآلية ناجزة لاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي عادل المهدي، خلال قمة ثلاثية بالقاهرة، على تفعيل شراكة استراتيجية، ووضع آليات تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري.

وأضاف أن فكرة المشروع طرحت في اللجنة العليا السابقة بالأردن والتي رحب بها رئيس الوزراء الأردني، واللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية بالقاهرة، بحضور رئيس وزراء العراق، وتم في تلك الفترة عقد العديد من الاجتماعات مع رئيس الوزراء، ووزيري التموين والتجارة الداخلية، والإسكان.



وذكر الوكيل أن الوفد الذي من المقرر أن يزور مكان المشروع يتضمن استشاريين هندسيين ولوجستيين لمعاينة الموقع المقترح على الطبيعة لعمل التعديلات اللازمة على التصميم والوصول إلى التصميم النهائي.

وأشار إلى أنه طبقا للدراسات، فسيحتاج المركز اللوجستي لمساحة تقدر بحوالي 360 فدانا (1.5 كيلو متر مربع) تنفذ على مراحل متضمنة مناطق التخزين المغطاة والمكشوفة والثلاجات، والمنطقة الجمركية، وأماكن انتظار السيارات، والإدارة والخدمات.

وستقسم المساحة إلى 40% مساحات الطرق والخدمات وأماكن الانتظار، و40% للتخزين المكشوف والتوسعات، و20% المساحة البنائية متضمنة المخازن والثلاجات، وفقا للوكيل.

وقال الوكيل إن هذا المركز سيحقق طفرة في الصادرات المصرية لتواجده على الحدود مع العراق وسوريا بخلاف السوق الأردني، وليس فقط في مستلزمات إعادة الإعمار من مواد البناء، ولكن أيضا في السلع المختلفة، حيث يفضل المستوردون شراء البضاعة الحاضرة في ضوء مشاكل النقل والمعوقات البنكية.