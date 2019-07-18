شعبة الخضروات: "العروة السلطاني" وراء تراجع أسعار الليمون بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب، نائب شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الليمون تراجعت في سوق الجملة، في الأيام الماضية، لما يتراوح بين 8 جنيهات و15 جنيها للكيلو، مقابل 20 و30 جنيها بسوق الجملة قبل أسبوعين.

وأضاف النجيب أن سعر الليمون في الأسواق للمستهلكين تتراوح اليوم الخميس بين 20 و25 جنيها للكيلو.

وأرجع النجيب انخفاض الأسعار إلى طرح "العروة السلطاني" لليمون، مما أحدث توازنا بالأسواق وزيادة المعروض منه.

وكانت أسعار الليمون صعدت بنسبة كبيرة خلال الشهرين الماضيين حيث سجل الكيلو في بعض المناطق 100 جنيه، وأرجع مسؤولون هذا الارتفاع إلى نقص المعروض في السوق.

ويتراوح سعر كيلو الليمون خلال تعاملات، اليوم، بين 9 جنيهات و15 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتوقع النجيب، مزيدا من التراجع في سعر الليمون خلال الفترة المقبلة بالأسواق.

وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن أسعار الليمون ارتفعت بنحو 62.7% خلال مايو الماضي، فيما سجلت في يونيو الماضي صعودا قدره 50.8%.