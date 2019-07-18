بنك باركليز يخفض توقعاته لسعر النفط في العامين الجاري والمقبل

القاهرة- وكالات:

خفض بنك باركليز، اليوم الخميس، توقعاته لسعر النفط في النصف الثاني من العام الجاري وفي العام القادم، قائلا إنه يتوقع تباطؤ نمو الطلب بسبب أوضاع أضعف من المتوقع للاقتصاد العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وقلص البنك توقعاته لسعر خام القياس العالمي برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في 2019 بواقع دولارين إلى 69 دولارا و61 دولارا للبرميل على الترتيب.

وخفض تقديراته لسعر برنت في 2020 ستة دولارات إلى 69 دولارا، وبمقدار خمس دولارات للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط.

وقال البنك في مذكرة، إن من المرجح أن يتباطأ نمو الطلب إلى ما يزيد قليلا فحسب على مليون برميل يوميا في 2019 إذ أن "تنامي الحماية التجارية في ظل التباطؤ الصناعي الجاري عالميا" يضغط بقوة على نمو الطلب النفطي هذا العام، وفقا للوكالة.

لكن محللي البنك أضافوا أنه "على الرغم من ذلك، نعتقد أن المخاوف من حدوث تخمة مبالغ فيها إذ تظل الاتجاهات الأساسية لمخزون البترول في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم تقدم الدعم"، مضيفين أن "السوق تقلل من تقدير الطلب وتبالغ في تقدير نمو الإمدادات عند المستويات الحالية للأسعار".