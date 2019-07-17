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    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق الجملة اليوم

    12:14 م الأربعاء 17 يوليو 2019
    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق الجملة اليوم

    أسعار السمك

    كتبت- دينا خالد:

    استقر سعر كيلو السمك البوري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور، ليتراوح بين 39 و45 جنيها، هو نفس أسعار الأمس.

    كما استقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 38 و42 جنيها، بينما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

    واستقر سعر كيلو الكابوريا، اليوم، ليتراوح بين 30 و150 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و190 جنيها.

    واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور السمك البلطي

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