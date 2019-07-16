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    مدبولي يبحث مع "الغرف التجارية" آليات استقرار الأسعار في السوق

    04:11 م الثلاثاء 16 يوليو 2019
    مدبولي يبحث مع "الغرف التجارية" آليات استقرار الأسعار في السوق

    الدكتور مصطفى مدبولي

    كتبت- منار الرخ:

    كلف مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اتحاد الغرف التجارية بوضع تصور لآثار المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية على الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الجديدة، بحسب بيان من الاتحاد اليوم الثلاثاء.

    كما كلف مدبولي الاتحاد باقتراح إجراءات وآليات لتعظيم الاستفادة من هذه المتغيرات، والحد من آثارها الجانبية كآلية للترقب المسبق، وذلك من خلال وضع سيناريوهات مختلفة لكل متغير، والآليات الواجب تنفيذها.

    وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، إنه بدأ فى تشكيل مجموعات عمل تجمع خبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات، وقيادات المال والأعمال في التخصصات اللازمة، مع تشكيل لجنة عليا تنسيقية للوصول إلى منظومة استباقية لتوقع الآثار والمتغيرات واقتراح الآليات الواجب تنفيذها، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

    وأضاف الوكيل، عقب لقائه مع رئيس الوزراء بحضور وزراء التموين، والمالية، والتجارة والصناعة، أن الاجتماع شهد مناقشة آليات استقرار الأسعار من خلال الوفرة في المعروض سواء في الكميات، أو الماركات المتنافسة، أو عبر زيادة المنافذ جغرافيا، حتى يمكن لآليات السوق أن تعمل بكفاءة عبر المنافسة التي تؤدي لتوافر أفضل السلع بأقل الأسعار.

    وأشار إلى أنه عقد اجتماعا مشتركا مع وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور كبار المنتجين الذين يقودون أسعار السوق، وممثلي قطاع النقل البري، لمناقشة إمكانية تحمل أكبر قدر ممكن من زيادة التكلفة، وذلك حتى لا تتأثر الأسعار وبالتالي معدلات التضخم.

    ورفعت الحكومة أسعار كل المنتجات البترولية، يوم الجمعة الماضي بنسب تتراوح بين 16% و30%، وذلك في نفس الشهر الذي تبدأ خلاله في حساب فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة التي أعلنتها في مايو الماضي بعد زيادتها.

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