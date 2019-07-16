ارتفاع البوري وتراجع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق العبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 39 و45 جنيها.

بينما تراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، ليتراوح بين 38 و42 جنيها، كما هبط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهين، ليتراوح بين 50 و64 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، اليوم، ليتراوح بين 30 و150 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و190 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.