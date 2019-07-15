ارتفاع البطاطس والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البطاطس والفاصوليا والكوسة والكانتالوب بين 20 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق العبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3.8 و5.2 جنيه، وسعر كيلو الكوسة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، وسعر كيلو الكانتالوب بين 2 و5 جنيهات.

وفي المقابل تراجع سعر كيلو العنب البناتي الأحمر، جنيها واحدا، ليتراوح بين 4 و9 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 3.8 و5.2 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

البامية بين 11 و17 جنيها.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 15 و30 جنيها.

عنب بناتي أصفر 4 و7 جنيهات.

عنب بناتي أحمر 4 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

كانتالوب بين 2 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 20 و30 جنيها.