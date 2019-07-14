"جوجل" تفتح باب التقدم لمبادرة الابتكار الرقمي في الأخبار



أعلنت شركة جوجل عن فتح باب التقدم لمبادرة "جوجل للابتكار الرقمي في الأخبار"، وذلك حتى الثاني من شهر سبتمبر المقبل، من أجل دعم المشاريع والأفكار الجديدة في قطاع الأخبار.

وقاللت جوجل في بيان، حصل مصراوي، على نسخة منه، إن "مبادرة الابتكار الرقمي في الأخبار هي المبادرة الأحدث من جوجل العالميّة للأخبار والتي تسعى إلى بناء مستقبل أفضل للصحافة الرقميّة".

ودعت الشركة جميع الناشرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقديم مشاريع تساهم في استحداث بيئة مستدامة للأخبار الرقمية في المنطقة عبر تطوير نماذج جديدة للعمل والتفاعل مع القرّاء (مثل التحليلات، والتخصيص، والتطبيقات الصوتيّة، والاشتراك، والعضويّة، وبرامج الولاء.. وغيرها).

وبحسب البيان سيتم تقييم المشاريع من خلال لجنة تضم ممثّلين من شركة جوجل ومجموعة من الخبراء في قطاع التكنولوجيا، وستموّل المشاريع المختارة بدعم مادّي يصل إلى 150 ألف دولار.

وقالت جويس باز، رئيسة قسم الاتصالات في جوجل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه "بإطلاق مبادرة جوجل للابتكار الرقمي في الأخبار نتطلّع لإتاحة الفرص لجميع الناشرين بكافّة الأحجام وروّاد الأعمال لتقديم أفكار مبتكرة تساهم بتطوير قطاع الأخبار المحليّة والإقليمية".

وتأتي مبادرة جوجل للأخبار ضمن جهود الشركة للدعم الرقمي للناشرين من خلال التركيز على ثلاث قواعد هي "تعزيز مستوى جودة الصحافة، وتطوير نماذج العمل لتحقيق النمو المستدام، وتمكين مؤسسات الأخبار للاستفادة من الابتكار الرقمي المتاح".