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    البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم

    10:19 ص الأحد 14 يوليو 2019
    البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم

    البورصة المصرية

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.05%، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13819 نقطة.

    وارتفع مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

    وكانت البورصة أنهت تعاملات الخميس الماضي، على انخفاض مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 1.4% إلى مستوى 14013 نقطة، مدفوعة بمبيعات الأجانب.

    البورصة المصرية مؤشر المصرية

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