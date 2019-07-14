البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم
10:19 ص الأحد 14 يوليو 2019
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.05%، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13819 نقطة.
وارتفع مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.
وكانت البورصة أنهت تعاملات الخميس الماضي، على انخفاض مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 1.4% إلى مستوى 14013 نقطة، مدفوعة بمبيعات الأجانب.
الخبر التالى:أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات
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