البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.05%، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13819 نقطة.

وارتفع مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وكانت البورصة أنهت تعاملات الخميس الماضي، على انخفاض مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 1.4% إلى مستوى 14013 نقطة، مدفوعة بمبيعات الأجانب.