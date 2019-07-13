للدبلومات الفنية.. كيف تحصل على منحة في مجال تركيب كابلات الفايبر؟

كتب- محمد علاء الدين:

تتيح وزارة الاتصالات تدريبًا متخصصًا لحاملي الدبلومات الفنية للحصول على فرصة عمل في مجال تركيب وصيانة كابلات الفايبر.

ووقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والمعهد القومي للاتصالات التابعين لوزارة الاتصالات، الشهر الماضي بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تطوير القدرات الفنية والمهنية الخاصة بشبكات الألياف الضوئية "كابلات الفايبر".

وتهدف المبادرة لتأهيل وتدريب حاملي الدبلومات الفنية للحصول على فرصة عمل في مجال تركيب وصيانة كابلات الفايبر.

وتعمل الشركة المصرية للاتصالات على تطوير البنية التكنولوجية لمصر من خلال، إحلال كابلات الاتصالات النحاس بكابلات فايبر، في جميع أنحاء الجمهورية.

وتعاقد المعهد القومي للاتصالات مع شركة كورننج العالمية للألياف الضوئية لتدريب المدربين في هذا المجال.

وأعلن المعهد أنه تعاقد مع 20 مهندسا من خريجي الكليات والمعاهد العليا المتخصصة في هندسة الاتصالات على أن يتم تدريبهم للعمل كمدربين لتدريب وتأهيل 3000 من الفنيين فى مجال إنشاء وصيانة شبكات الاتصالات بالألياف الضوئية.

ويشرح مصراوي في السطور التالية كل تفاصيل البرنامج وشروطه وكيفية التقديم له.

طريقة التسجيل:

على من يرغب التقدم للبرنامج والحصول على منحة التدريب، التسجيل من خلال الرابط التالي:

http://www.nti.sci.eg/fibertot/register.php

موعد التسجيل:

بدأ التسجيل منذ 21 يونيو الماضي ويستمر حتى 21 من يوليو الجاري.

في حال وقع عليك الاختيار للحصول على التدريب، ستنقسم فترة التدريب إلى مرحلتين واحدة أساسية وأخرى متخصصة.

مرحلة الأساسيات:

يمنح المتدرب المعرفة الأساسية في مجال الألياف الضوئية "الفايبر" والتي يمكن تطبيقها على التركيب أو التشغيل، وكذا التأكيد على أهمية اتباع إجراءات التأمين للحفاظ على بيئة العمل الآمنة.

كما سيتم تدريب المشاركين على المهارات الأساسية للعمل في المجال، وتضمن هذه المرحلة معرفة المتدرب بتكنولوجيا الألياف الضوئية على نطاق واسع من حيث المكونات والتركيبات واختبارات التشغيل.

مرحلة التخصص:

في هذه المرحلة سيتم تقسيم المتدربين إلى عدة تخصصات وسيتيح كل تخصص للمتدرب معرفة المزيد عن الخبرات التطبيقية في مجال كابلات الفايبر المتخصصة وتطوير مهارات متقدمة في عملية إنشاءها وتشغيلها.

وذلك من خلال معمل للتدريب الفني مجهز على أحدث التقنيات والوسائل في إنشاء وصيانة شبكات الألياف الضوئية.

كما تم مراعاة أن يحاكى هذا المعمل معظم مواقف التركيبات والاأعطال التي تواجه العاملين في هذا المجال، حتى يتم التدريب على كيفية التعامل الصحيح مع تلك المواقف.

أهداف البرنامج:

1- تأهيل 3000 شاب في التخصصات المختلفة على مدار سنتين وذلك من خلال تدريبهم على إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية.

2- خلق المزيد من فرص العمل.

3- جذب استثمارات تنموية داخلية وخارجية.

4- تحفيز الشباب على المشاركة في تحقيق التنمية الشاملة.

5- توفير كوادر مصرية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل في إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية.