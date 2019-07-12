"سيمنس شتيفتونج" تعلن الفائز في مسابقة "تمكين الأفراد" العالمية من القاهرة

كتب- عبدالقادر رمضان:

أعلنت مؤسسة سيمنس شتيفتونج، عن الفائزين في مسابقة "تمكين الأفراد" لعام 2019، من القاهرة، مساء أمس الخميس، وهي المسابقة التي تهدف لدعم رواد الأعمال حول العالم.

ومؤسسة سيمنس شتيفتونج، هي ذراع المسؤولية المجتمعية لشركة سيمنس الألمانية، والتي تعمل من برلين، على دعم المشروعات المبتكرة لرواد الأعمال، خاصة المشروعات التي تساهم في تحسين الظروف العيشية للناس في المناطق النامية، اعتمادا على حلول تكنولوجية مبسطة.

شارك في مسابقة تمكين الأفراد empowering people. Award 2019 حوالي 800 مخترع من 86 دولة حول العالم، وصل منهم للنهائيات 11 مشروعا، وتم اختيار الفائزين منهم وتوزيع الجوائز، في حفل، أمس الخميس في Startup Haus by enpact بوسط القاهرة.

ويبلغ إجمالي الجوائز التي تقدمها مؤسسة سيمنس شتيفتونج للفائزين 180 ألف يورو، بالإضافة لمنح 11 مشروعا - وصلوا لنهائيات المسابقة - عضوية حصرية في الشبكة العالميةinternational empowering people. Network التي تدعم رواد العمل الاجتماعي والمخترعين لتطوير حلول تكنولوجية، وتنمية هيكلهم التنظيمي كمؤسسات ناشئة.

بالإضافة لذلك، تقدم شركة Knorr Bremse Global Care، شريك مؤسسة سيمنس شتيفتونج، جائزة WASH الخاصة بقيمة 20 ألف يورو.

وفي جلسة نقاشية قبل حفل توزيع الجوائز، قال رولف هوبر، العضو المنتدب لمؤسسة سيمنس شتيفتونج، إن المؤسسة تعمل بشكل منفصل عن شركة سيمنس، التي خصصت للمؤسسة في بداية تأسيسها قبل 10 سنوات، 400 مليون يورو، للاستفادة من العائد على هذا المبلغ في دعم أفكار رواد الأعمال وتنفيذ مشروعات مجتمعية.

وأشار إلى أن المؤسسة تركز على أنشطة حلول الطاقة المتجددة وتوفير مياه الشرب النظيفة والآمنة في المناطق التي تفتقر إلى هذه الخدمات الأساسية.

وتنظم المؤسسة مسابقة "تمكين الأفراد" كل عامين، والدورة الحالية هي الثالثة، وأعلنت المؤسسة جوائز المسابقة في المرة الأولى في نيروبي، والثانية في برلين، والثالثة في القاهرة.

وقال هوبر، إن المتقدمين للمسابقة لابد أن يكون لديهم نموذج عمل قادر على اجتذاب الاستثمارات والنمو وتقديم حلول حقيقية لحل مشكلات تعاني منها المجتمعات بتقنيات تكنولوجية مُبسطة.

وتبلغ قيمة الجائزة الأولى في المسابقة 50 ألف يورو، والثانية 30 ألف يورو، والثالثة 20 ألف يورو، وهي متاحة للمشتركين من كل دول العالم.

والفئات التي يمكن التقدم لها في المسابقة، هي الرعاية الصحية، والأغذية والزراعة، والتكنولوجيا المالية، والطاقة، والتعليم والتدريب، وإدارة المخلفات، والنقل والبنية التحتية، والمياه والصرف الصحي.

وفي جولة على المشروعات المتأهلة للقائمة النهائية، والتي كان معظم أصحابها متواجدين في القاهرة، فإن المشروعات تركز على تقديم حلول لأصحاب القدرات الخاصة سواء حلول تعليمية، أو أطراف صناعية، أو طرق للتعلم لفاقدي السمع والنطق، وأيضا مشروع للحد من هدر الطعام عبر تطبيق إلكتروني يسمح بتوصيل بقايا الطعام لمن يحتاجه، وحلول لتوصيل الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية في المناطق الفقيرة.