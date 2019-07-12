تراجع البطيخ وزيادة الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة الجملة في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

انخفض سعر البطيخ في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع، بينما ارتفعت أسعار الكوسة والفاصوليا والبامية، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وسجل سعر البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) اليوم بين 10 جنيهات و15 جنيها، بتراجع جنيهان، بينما ارتفع سعر كيلو الكوسة بنحو 2.5 جنيه ليتراوح اليوم بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، حسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وساتقر سعر كيلو الليمون البلدي، اليوم بين 15 و30 جينها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 3.8 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 جنيه و 5 جنيهات، بزيادة 2.5 جنيه.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و 3 جينهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 و 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه.

البامية بين 11 و17 جنيها، بزيادة جنيهين.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 15 و30 جنيها.

كانتالوب بين 2 و4.5 جنيه.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها، بتراجع جنيهان.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و9 جنيهات.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 20 و30 جنيها.