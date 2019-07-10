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    أسعار الذهب تتراجع عالميا مع صعود الدولار

    10:50 ص الأربعاء 10 يوليو 2019
    أسعار الذهب تتراجع عالميا مع صعود الدولار

    الذهب

    القاهرة- وكالات:

    تراجعت أسعار الذهب، عالميا، اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار بفعل تقلص التوقعات لخفض حاد في أسعار الفائدة الأمريكية وقبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونجرس اليوم، بحسب وكالة رويترز.

    ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1393.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش. وهبط الذهب في المعاملات الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1395.60 دولار للأوقية.

    وصعد الدولار صوب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية مع تلاشي التوقعات لخفض كبير في أسعار الفائدة الأمريكية مما أدى لصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

    وتبخرت توقعات خفض الفائدة 50 نقطة أساس الشهر الجاري لكن مازال المستثمرون يتوقعون خفضا قدره 25 نقطة أساس بسبب معدل التضخم الضعيف ومخاوف الحرب التجارية.

    الدولار الذهب الكونجرس

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