قطاع الأعمال توقع عقود توريد ماكينات "الغزل والنسيج" الشهر الجاري

كتبت- شيماء حفظي:

توقع وزارة قطاع الأعمال العام، خلال الشهر الجاري، عقود توريد الماكينات الجديدة ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج.

ويتم حاليًا الانتهاء من إجراءات التعاقد على أن يتم التوقيع قبل نهاية الشهر الجاري، بحسب ما قاله هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات اليوم الأحد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى في أبريل الماضي، رؤساء 7 شركات عالمية (ألمانية وسويسرية وايطالية) للوقوف على تفاصيل التعاقد لتوريد ماكينات جديدة لشركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال ضمن خطة تطوير القطاع.

وتواجه شركات الغزل والنسيج، تحديات كثيرة تتعلق بخسائرها المتراكمة، وتوفير سيولة التطوير، وتمكنت مؤخرا من التوصل لاتفاق مع وزارتي البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي لسداد مديونيات تاريخية.

وسيتم عملية التوريد على مرحلتين، حيث يتم توريد المرحلة الأولى في الربع الأول من العام 2020، وتكون المرحلة الثانية من التوريدات في الربع الأول من العام 2021" بحسب تصريحات سابقة للوزير.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال على خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 25 مليار جنيه، والتي تهدف إلى تحويل الشركة القابضة للغزل والنسيج من خسائر سنوية بقيمة 2.5 مليار جنيه، إلى أرباح لا تقل عن 3 مليارات جنيه سنويا.

وستطرح الوزارة أراضي 14 محلجا تابعا لها، لتوفير سيولة مالية لتمويل عملية التطوير، بحسب ما قاله الوزير سابقا، لكنها لم تبدأ بعد في عملية البيع.

وقال الوزير، إن مشروع بيع الأصول غير المستغلة يتم الحديث عنه في الحكومة منذ 3 سنوات "نحن أعلنا البدء في إجراءات تطبيق هذه الفكرة، بدأنا قبل 5 شهور حصر هذه الأصول، ونعمل حاليا لتغيير نشاط الأراضي".

وأضاف "بدأنا الحمد لله .. تغيير النشاط والبيع أمر يحتاج لوقت لأنه ينفذ لأول مرة ويعتبر جديد".

وتوقع الوزير أن يبدأ الإعلان عن بيع أراضي تابعة للوزارة من الأصول غير المستغلة مع أول شهر مايو المقبل.

وقال الوزير، إن خطة توريد الماكينات والمعدات الجديدة لشركات الغزل والنسيج تنقسم إلى مرحلتين.

وتراجعت خسائر الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، خلال العام المالي الماضي، إلى 2.5 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه العام المالي السابق، بحسب بيان سابق من الوزارة.

ويتبع الشركة القابضة للغزل والنسيج، شركات مصر حلوان للغزل والنسيج، ومصر للحرير الصناعي، والدقهلية للغزل والنسيج، ودمياط للغزل والنسيج، والشرقية للغزل والنسيج، والدلتا للغزل والنسيج، والدلتا لحليج الأقطان، ومصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وميت غمر للغزل، ومصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار.

كما يتبع الشركة القابضة، شركات الأهلية للغزل والنسيج، والسيوف للغزل والنسيج، والنصر للغزل والنسيج بالمحلة، وبورسعيد للغزل والنسيج، النصر للأصواف والمنسوجات، والمصرية لغزل ونسج الصوف، والمحمودية للغزل، وكوم حمادة للغزل، مصر الوسطى للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج، ومصر لحليج الأقطان، والشرقية للأقطان، والنصر للغزل والنسيج شوربجي، والوادي لحليج الأقطان، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج.