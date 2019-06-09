ننشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المصرية للاتصالات

كتب- محمد علاء الدين:

أبدى الجهاز المركزي للمحاسبات، مجموعة من الملاحظات في تقريره عن الأداء المالي للشركة المصرية للاتصالات خلال الربع الأول للعام الجاري، مشيرا إلى أن الشركة أدرجت أراضي بقيمة 1.3 مليار جنيه ضمن قيمة الأصول الثابتة و 440.6 مليون جنيه مدرجة ضمن حساب الأصول الأخرى كحيازة، رغم أن تلك الأراضي مخصصة لها "بثمن وبدون ثمن ونزع ملكية".

وأضاف الجهاز في تقريره، المرسل إلى البورصة المصرية، أن هذه الأراضي صدر بشأنها فتاوى من مجلس الدولة مفادها عدم ملكية الشركة لتلك الأراضي.

وذكر التقرير عدم تضمين إيرادات قيمة بعض المكالمات نتيجة لوجود بعض العيوب الفنية بنظام الفوترة الحديثة "IRB" مما أدى إلى رفض تلك المكالمات وعدم التحاسب عليها ضمن الفواتير الصادرة للعملاء في الوقت الذي تتحمل فيه الشركة بقية مستحقات شركات الخدمة الصوتية والمحمول و النواقل الدولية.

وقال التقرير إن هناك نحو 46 مليون مكالمة " محمول - دولي - أرضي - مباشر - صوتية" لم يتم فوترتها وبالتالي لم يتم تحصيل قيمتها.

كما انتقد تقرير الجهاز عدم إبرام المصرية للاتصالات اتفاقيات مع شركة فودافون لتحديد أسعار الترابط، حيث يتم تعلية إيرادات ومصروفات أسعار الترابط على سعر تقديري، الأمر الذي قد يترتب عليه نشأة خلاف والدخول في دعاوي تحكيمية تكبد الشركة مصاريف باهظة.