تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار الأمس دون تغيير.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 628 جنيهًا، وهو سعر الأمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 525 جنيهًا، وعيار 24 إلى 698 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5024 جنيهًا.

وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب، إلى ثبوت سعر المعدن عالميا، نتيجة إغلاق البورصات العالمية، لأن اليوم الأحد هو العطلة الرسمية للبورصات العالمية.