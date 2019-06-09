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    مصر الجديدة للإسكان والتعمير تؤجل مزاد بيع أراضي شيراتون

    10:56 ص الأحد 09 يونيو 2019
    مصر الجديدة للإسكان والتعمير تؤجل مزاد بيع أراضي شيراتون

    مصر الجديدة للإسكان والتعمير

    كتبت- شيماء حفظي:

    أجلت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المزاد العلني لبيع قطع الأراضي المتبقية في منطقة شيراتون بمصر الجديدة، بحسب بيان للبورصة اليوم الأحد.

    وقالت الشركة، إنها قررت إقامة المزاد العلني يوم 17 يونيو المقبل، بدلا من 15 يونيو، دون توضيح أسباب.

    ووافقت الشركة على استمرار عملية البيع المباشر لـ32 قطعة أرض بمنطقة شيراتون حتى 15 يونيو المقبل.

    وحققت الشركة أرباحا بلغت 39.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 120.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الجاري.

    وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 468.5 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 542.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2017-2018.

    مصر الجديدة للإسكان والتعمير أراضي شيراتون البورصة

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