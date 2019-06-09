بعد إجازة العيد.. البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، في أول جلسة بعد إجازة عيد الفطر.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.39% إلى مستوى 14014 نقطة، في بداية التعاملات.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع الإثنين الماضي بنسبة 1.05% عند مستوى 13379 نقاط، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.