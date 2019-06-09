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    بعد إجازة العيد.. البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأحد

    10:26 ص الأحد 09 يونيو 2019
    بعد إجازة العيد.. البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأحد

    البورصة

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، في أول جلسة بعد إجازة عيد الفطر.

    وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.39% إلى مستوى 14014 نقطة، في بداية التعاملات.

    كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع الإثنين الماضي بنسبة 1.05% عند مستوى 13379 نقاط، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.

    البورصة مؤشرات البورصة مؤشر EGX30

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