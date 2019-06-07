تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة الجملة خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهن و5 جنيهات، والبطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس بين 2.5 جنيه و 4 جنيهات.

البصل بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البسلة بين 14 جنيها.

القلقاس بين 5 و 9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 29 و35 جنيه.

كانتالوب بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

بطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و7 جنيهات.