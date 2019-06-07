تعرف على أسعار السمك بسوق العبور في أسبوع العيد

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجع سعر السمك البلطي اليوم الجمعة عند نفس مستوى الجمعة الماضي.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، 3 جنيهات مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 37 و41 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري جينها، ليتراوح اليوم بين 40 و46 جنيها، وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 59 و66 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و140 جنيها، وتراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و180 جنيه.

وارتفع سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.