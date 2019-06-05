"تنمية الصادرات" تشارك في 3 معارض تجارية دولية خلال يونيو الجاري

كتبت- دينا خالد:

قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هيئة تنمية الصادرات ستشارك خلال شهر يونيو الجاري في 3 معارض تجارية دولية في كل من الصين وامريكا والمغرب، وذلك ضمن خطة الوزارة لتنمية الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وقال خالد يوسف، رئيس هيئة تنمية الصادرات، إن الهيئة ستشارك في معرض China Africa Economic & trade Expo والذي يقام في إقليم يونان بالصين خلال الفترة من 27 – 29 من الشهر الجاري.

وأضاف يوسف، أن هذا المعرض يكتسب أهمية كبيرة لمصر وذلك إنطلاقاً من رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي حيث تشارك مصر بجناح خاص كضيف شرف هذا المعرض وذلك على مساحة 250 متر مربع.

ويقام المعرض تحت شعار التعاون المربح للجانبين من أجل شراكة أوثق بين الصين وأفريقيا ومن المتوقع أن يشارك بالمعرض 1300 شركة ووفود رسمية من 52 دولة افريقية.

وتشارك مصر خلال الفترة من 23 يونيو إلي 25 يونيو في معرض Summer Fancy Food Show، أكبر حدث متخصص في صناعة المواد الغذائية في أمريكا الشمالية وهو المعرض الرئيسي للابتكار في هذه الصناعة، ويعد هذا المعرض الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة للتواصل مع المشترين الجدد للمساعدة في نفاذ الاغذية المصرية إلى الولايات المتحدة ومنطقة أمريكا الشمالية.

أما المعرض الثالث الذي تشارك فيه مصر، هو Expo Plast بكازبلانكا بالمغرب وسيعقد خلال الفترة من 25 إلى 28 يونيو 2019 بمشاركة أكثر من 300 عارض دولي من 30 دولة، ومن المتوقع ان يستقبل اكثر من 20 الف زائر بما في ذلك وفود مشترين من 10 دول.