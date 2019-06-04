ترامب لرئيسة وزراء بريطانيا: سنبرم اتفاقا تجاريا كبيرا جدا

القاهرة- وكالات:

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقا "تجاريا كبيرا جدا" مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة رويترز.

ووجه ترامب الشكر لماي لأدائها وظيفة رائعة، بحسب الوكالة

وقال ترامب إنه لا يعرف توقيت مغادرة ماي لمنصبها لكن يتعين عليها أن تبقى قليلا.

وأضاف ترامب "دعونا نبرم هذا الاتفاق".

ويلتقي الرئيس الأمريكي وماي برجال أعمال بريطانيين وأمريكيين في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية لترامب إلى بريطانيا، وسيعقدان مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق.