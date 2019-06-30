كرتونة البيض تتراجع 3 جنيهات.. وارتفاع أسعار الدواجن مع بداية الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كرتونة البيض بالمزرعة بنحو 3.5 جنيه، لتسجل 24 جنيهًا، مقابل 27.5 جنيه الأسبوع الماضي.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر كرتونة البيض في السوق يصل إلى 29 جنيها.

وأرجع السيد، انخفاض الأسعار إلى ضعف الطلب على الشراء خلال الفترة الماضية.

وارتفع سعر كيلو الدواجن جنيهين للكيلو الواحد، ليصل إلى 24 جنيها بالمزرعة مقابل 22 جنيها الأسبوع الماضي، ليباع بنحو 27 جنيها بالأسواق، وفقا لقول عبد العزيز.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي 33 جنيها بالمزرعة، ليباع بنحو 38 جنيها في الأسواق، وفقا لعبد العزيز.

قال رئيس الشعبة، إن سعر الكتكوت يتراوح بين 5 و6 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.