ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح بين 33 و37 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 39 و45 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبقى سعر كيلو الكابوريا اليوم مستقرا 30 و150 جنيها، وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيها و190 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و66 جنيها، وفقا لأسعار الموقع.