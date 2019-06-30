ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الطماطم 1.5 جنيه في سوق العبور اليوم الأحد، ليتراوح بين 3 و4 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وفي المقابل تتراجع سعر كيلو الطاطس 50 قرشا، ليتراوح بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و4 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

البصل بين 1.5 و3.75 جنيه.

الكوسة 2.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 و 4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه.

البامية بين 9 جنيهات و15 جنيها.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 20 و30 جنيهًا.

كانتالوب بين 2 و4.5 جنيه.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و9 جنيهات.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 20 و30 جنيها.