ارتفاع البلطي والبوري والمكرونة.. أسعار السمك اليوم في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق العبور مقارنة بمستواه أمس الأحد، ليتراوح بين 37 و41 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 40 و46 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 59 و66 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم ليتراوح بين 30 و90 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا، بنحو 10 جنيهات اليوم ليتراوح بين 30 و140 جنيها، وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و190 جنيها.