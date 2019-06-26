الحكومة توقع مذكرة تفاهم مع شركة عالمية لتطوير "النصر للسيارات" خلال شهر

كتبت- شيماء حفظي:

قال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لمصراوي، إنه سيتم الإعلان خلال شهر عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة عالمية لتطوير شركة النصر للسيارات التابعة له.

"نتحدث عن مذكرة تفاهم مع شركة عالمية قريبا، كان لدينا أكثر من شركة نبحث معها التطوير، وتم الاتفاق مع إحداها مبدأيًا، سنوقع المذكرة خلال شهر" بحسب نافع.

وتمهد مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها، لدراسة شكل التعاون المنتظر بين الشركة العالمية وشركة النصر للسيارات، ووضع خطة لتطويرها.

وكان الوزير، أعلن في مارس الماضي، توقيع اتفاق مبدئي، مع شركة نيسان اليابانية لتصنيع سيارات في مصر بهدف التصدير، من خلال شراكة مع شركة النصر للسيارات لإنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويًا، لكن هذه الشراكة لم تكتمل لأن الشركة اليابانية تستهدف إنشاء مصنع على أحد المواني لسهولة التصدير.

وتحاول وزارة قطاع الأعمال تطبيق التجربة المغربية في تصنيع السيارات من خلال استغلال خطوط إنتاج شركة النصر بالتعاون مع مصنع عالمي وبيع إنتاجه خارجيا بعيدا عن السوق المحلي.

وقال نافع، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن مشروع تطوير صناعة السيارات، يقوم على الاستفادة من شركتي النصر للسيارات، والهندسية لصناعة السيارات، واللتان كانتا شركة واحدة ثم تم فصلهما إلى شركتين.

الشركتان يفصلهما سور، إذا طرح الشريك المحتمل مشروعا يتطلب الاستفادة من أراضي الشركتين معا، أو خطي الإنتاج في الشركتين سنوفر ذلك بعد نقل تبعية شركة الهندسية من الشركة القابضة للنقل إلى الشركة القابضة المعدنية" بحسب نافع.

وأوضح رئيس الشركة القابضة أن إعادة دمج الشركتين في شركة واحدة مطروح لأن الدمج ليس غاية، لكنه قد يكون وسيلة لتنفيذ المشروع الذي يتم الاتفاق عليه.

وفي مارس الماضي، وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، على نقل تبيعة الشركة الهندسية لصناعة السيارات إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وشركة الهندسية للنصر للسيارات، هي شركة منبثقة من شركة النصر للسيارات المؤسسة سنة 1959، لتكون نواة لتصنيع السيارات الملاكي واللواري والأتوبيس والميني باص.

وتأسست الهندسية، في عام 2000 بمساحة 320 ألف متر، وتعمل في نشاط اللواري والأتوبيسات ومحركات الديزل والجرارات.